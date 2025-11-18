Etihad commande des A330neo et des A350 à Airbus
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 09:27
De plus, Etihad Airways a dévoilé une commande de sept gros-porteurs A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type à 27 exemplaires) et trois avions-cargos A350F (portant l'engagement de la compagnie pour l'A350F à 10 appareils).
'La combinaison de la famille A350 et de l'A330neo offrira une efficacité et une flexibilité inégalées aux opérations d'Etihad, soutenant son développement futur', commente Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour les avions commerciaux.
Le constructeur aéronautique rappelle que fin octobre 2025, la famille A350 avait remporté plus de 1400 commandes auprès de 64 clients et la famille A330, plus de 1900 commandes auprès de plus de 130 clients dans le monde.
Valeurs associées
|205,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,96%
A lire aussi
-
Imprécise et difficile à appliquer, la redevance sur les PFAS pourrait être réécrite et décalée d'une année. Ce report froisse jusque dans les bancs de la majorité et alarme les écologistes. Promulguée en février, la loi d'initiative écologiste prévoit notamment ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs ... Lire la suite
-
Parité obligatoire et fin du panachage: la réforme du scrutin électoral dans les communes de moins de 1.000 habitants divise. Si certains élus y voient une avancée, d’autres redoutent qu’elle signe la disparition progressive des petites localités, à l’image de ... Lire la suite
-
Enfouis dans la terre des vignes, ces plants font rarement parler d'eux: les porte-greffe, qui équipent quasiment tous les ceps depuis la vieille épidémie de phylloxéra, font désormais partie de l'arsenal des chercheurs dans la course infernale contre le réchauffement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer