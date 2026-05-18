Etienne Davignon ou les tourments de l'histoire belge

Etienne Davignon, en Belgique, le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )

L'ancien commissaire européen et diplomate belge Etienne Davignon, décédé à 93 ans, fut un acteur de premier plan de la vie politique et du monde des affaires, récemment rattrapé par la justice pour des soupçons d'implication dans l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba.

Plusieurs décennies durant, Etienne Davignon a occupé des fonctions de pouvoir en Belgique comme à l'international.

Très peu de personnalités belges peuvent se targuer d'avoir eu comme interlocuteurs Henry Kissinger, Léonid Brejnev et Jacques Delors, sans oublier les souverains, Premiers ministres et grands patrons du royaume de Belgique.

D'abord diplomate, dans le sillage de son mentor le ministre Paul-Henri Spaak, - considéré comme l'un des pères de l'Union européenne -, il fut ensuite le premier président de l'Agence internationale de l'énergie, créée après le choc pétrolier de 1973.

Etienne Davignon devint commissaire européen à partir de 1977. Il sera l'un des piliers de la Commission de 1981 à 1985, comme vice-président chargé de l'industrie et à l'énergie. De Michel Barnier à Enrico Letta, plusieurs personnalités européennes lui ont d'ailleurs rendu hommage lundi.

La période pendant laquelle il exerça à la Commission fut marquée par le déclin de la sidérurgie européenne, confrontée à la surproduction, ce qui entraîna une série de restructurations douloureuses.

La Société générale de Belgique, la banque Fortis, Brussels Airlines: le nom de Davignon est aussi associé au destin de grandes entreprises belges dont le point commun est d'avoir finalement basculé entre les mains d'intérêts étrangers.

"Ceux qui disent que j'ai vendu les bijoux de la couronne sont des couillons!", se défendait vertement ce proche de la famille royale, en 2018, alors tout juste élevé au titre de comte.

- "Ecarter Lumumba" -

En mars, Etienne Davignon avait été rattrapé par la justice belge, pour son rôle après l'indépendance de la République démocratique du Congo.

La justice le soupçonnait de "participation à des crimes de guerre", dans les décisions ayant conduit à l'assassinat de Patrice Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 par des séparatistes aidés de mercenaires belges.

Dans l'enquête parlementaire belge sur l'assassinat (2000-2001), est évoqué un télex qu'il adresse en septembre 1960 à ses supérieurs affirmant notamment: "Problème primordial paraît donc écarter Lumumba".

Le héros de l'indépendance congolaise, avec ses prises de position nationalistes, était vu comme une menace par le pouvoir belge. Etienne Davignon était soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans son transfert vers le Katanga sécessionniste, ce qu'il contestait.

Le corps du dirigeant congolais, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé.

Etienne Davignon avait fait appel de son renvoi devant la justice.

Jamais un procès pénal n'avait été organisé pour déterminer les responsabilités dans cet assassinat, qui constitue l'une des pages les plus sombres de la relation entre le Congo devenu indépendant en juin 1960 et son ancienne puissance coloniale, la Belgique.

Né le 4 octobre 1932 à Budapest, dans une famille de la bourgeoisie catholique, Etienne Davignon passe une partie de son enfance en Suisse puis à Berlin, où son père est ambassadeur en plein IIIe Reich, avant que la famille ne soit évacuée en 1940.

Survient alors l'événement qui va laisser une marque douloureuse dans l'histoire familiale: le père, diplomate, ne parvient pas à dissuader le roi des Belges Léopold III dont il est proche de rencontrer Adolf Hitler. Par loyauté, il accepte de l'accompagner en novembre 1940 à Berchtesgaden.

Cela lui vaut d'être "considéré comme compromis, suspecté de collaboration", relate Etienne Davignon dans son autobiographie, "Souvenirs de trois vies" (éd. Racines). La carrière du père est "brisée" alors qu'il n'a que 50 ans.

Etienne Davignon le vivra comme une injustice et en gardera pour toujours un esprit indépendant, déterminé à "avoir le contrôle de sa vie", explique à l'AFP Nicolas Delvaulx, réalisateur d'un documentaire en 2019 pour la RTBF.