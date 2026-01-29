Ethos Technologies, plateforme d'assurance, fait ses débuts sur le Nasdaq en restant stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Ethos Technologies

LIFE.O sont restées stables lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant à la société de technologie d'assurance une évaluation de 1,2 milliard de dollars.