information fournie par Reuters • 26/09/2025 à 19:08

Ethos Technologies dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

La société d'assurance Ethos Technologies a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.