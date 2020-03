Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ethiopie-Report des élections législatives à cause du coronavirus Reuters • 01/04/2020 à 00:41









ADDIS ABEBA, 1er avril (Reuters) - Les élections législatives prévues en août prochain en Ethiopie ont été reportées à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la commission électorale nationale, une mesure approuvée par plusieurs partis d'opposition. Le scrutin était vu comme un test majeur pour le programme politique réformiste du Premier ministre Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en avril 2018 après trois années de manifestations antigouvernementales. Dans un communiqué annonçant la suspension de ses activités à cause du coronavirus, la commission électorale a indiqué qu'un nouveau calendrier serait annoncé une fois que la pandémie serait sous contrôle. Vingt-cinq cas de contamination ont été confirmés en Ethiopie, le deuxième pays le plus peuplé du continent africain avec 105 millions d'habitants. Abiy Ahmed a promis la libéralisation de l'économie et supervisé une série de réformes avec notamment la réintégration de partis politiques et la libération de prisonniers politiques, journalistes et activistes. (Dawit Endeshaw; version française Jean Terzian)

