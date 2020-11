Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ethiopie-Les rebelles du Tigré tirent des roquettes sur Bahir Dar-gvt régional Reuters • 20/11/2020 à 07:10









(Ajoute détails, édite §1) ADDIS ABEBA, 20 novembre (Reuters) - Les forces rebelles du Tigré ont tiré des roquettes vendredi sur la ville de Bahir Dar dans la région d'Amhara mais n'ont causé aucun dommage, a déclaré le gouvernement régional. "Le groupe illégal Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a lancé une attaque à la roquette vers 1h40 du matin sur Bahir Dar", a déclaré le bureau de communication du gouvernement sur sa page Facebook. "Les roquettes n'ont causé aucun dommage." Le conflit dans le nord de l'Éthiopie a fait des centaines de morts ces deux dernières semaines, a envoyé 33.000 réfugiés au Soudan et a remis en question la capacité du Premier ministre Abiy Ahmed - le plus jeune dirigeant africain et lauréat du prix Nobel de la paix l'an dernier - à maintenir la cohésion de sa nation ethniquement divisée. Le TPLF a dominé la scène politique éthiopienne pendant près de trente ans, jusqu'à l'arrivée au pouvoir en 2018 d'Abiy Ahmed. (George Obulutsa; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.