ETHENEA - Commentaire de marché novembre 2019 - Les marchés boursiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain

Étant donné l'inexistence des taux d'intérêt, de nombreux investisseurs ne voient plus guère d'alternatives aux actions. Pourtant (jusqu'à présent) peu de flux s'orientent vers les marchés boursiers. Dans notre dernier commentaire de marché, Harald Berres et Christian Schmitt explique la manière dont ETHENEA a su se frayer un chemin sur les marchés actions et en décrivent la marche à suivre.Nous souhaitons profiter du 10ième anniversaire du fonds Ethna-DYNAMISCH en ce mois de novembre pour jeter un regard objectif sur la situation actuelle des marchés boursiers. Où en sommes-nous actuellement ? Comment en sommes-nous arrivés là ? A quoi pourrait ressembler la suite ? Et comment positionner Ethna-DYNAMISCH, notre solution d'investissement offrant un accès aux marchés boursiers mondiaux avec un risque contrôlé, dans cet environnement ?