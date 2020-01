ETHENEA - Commentaire de marché janvier 2020 - " Don't Fight the Fed ! " - À nouveau.

À l'analyse de l'année qui vient de s'écouler, le mot d'ordre « N'allez pas à l'encontre de la Fed » est plus qu'approprié. Quelles sont les conséquences pour l'année 2020, et quel positionnement les investisseurs devraient adopter ?



Dans notre dernier commentaire de marché, Michael Blümke répond à ces questions, et souligne plusieurs parallèles évidents entre la décennie écoulée et l'année 2019.



Le début de cette décennie, tout comme celui de l'année qui vient de s'achever, a été marqué par un degré d'incertitude élevé. En 2010, juste après la crise financière, rien ne permettait de savoir si (d'un point de vue économique) le pire était déjà passé. Les marchés financiers mondiaux pansaient encore leurs plaies et les cours étaient encore loin d'avoir regagné leurs niveaux d'avant la crise. Il restait encore à voir si le retour de la croissance économique serait durable.