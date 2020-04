ETHENEA - Commentaire de marché avril 2020 - Whatever it takes 2.0 et positionnement des fonds Ethna

Le coronavirus a pris au dépourvu la vie publique, l'économie et les marchés financiers. Aujourd'hui, les banques centrales et les gouvernements tentent de limiter le plus possible son impact. Martin Dreier, Senior Portfolio Manager et Head of Fixed Income, livre un aperçu des mesures et plans d'envergure actuels dans ce dernier Commentaire de Marché.



La crise déclenchée par le coronavirus s'étend un peu plus chaque jour. La lutte contre la propagation exponentielle du virus et les perspectives de surcharge des systèmes de santé nationaux ont entraîné de profonds changements dans la vie publique.