ETF: Yomoni signale un ralentissement de la collecte en avril

(AOF) - "La collecte nette reste positive mais elle ralentit". C’est ce qu’affirme Yomoni en ouverture de son "Observatoire des ETF" pour le mois d’avril 2024. "C’est le plus petit mois de collecte depuis décembre 2022", précise la société. Elle s'est élevée à 6,6 milliards d'euros. La classe d'actifs actions a enregistré la plus forte collecte et la société BlackRock représente 80% de la collecte nette d'avril. Ce qui représente près de deux fois la part de marché du principal émetteur européen d'ETF.

Les ETF ESG enregistrent en revanche une décollecte ce mois-ci, principalement concentrée sur les ETF actions. En outre, avec 18 nouveaux ETF lancés, le mois d'avril a été relativement actif.

Avec près de 5 milliards d'euros de collecte pour les actions, il s'agit de la collecte la plus faible depuis juin 2023, relève cependant Yomoni, précisant que c'est "probablement en raison d'un changement de discours de la banque centrale américaine qui aurait entraîné des prises de bénéfices."

La société ajoute que les ETF obligataires ont collecté plus de 3,9 milliards d'euros, des souscriptions "loin d'être insignifiantes" bien qu'elles "ne retrouvent pas les niveaux record de l'année 2023".

Les ETF liés aux matières premières "ont repris leur tendance à la décollecte". Avec une décollecte nette de 3,6 milliards d'euros, cette évolution est "significative" et se concentre à nouveau sur les instruments liés à l'or, avec une décollecte de 3,1 milliards d'euros.