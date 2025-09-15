ETF Ucits : le retour en force des actions américaines

(AOF) - Les investisseurs ont alloué 10,8 milliards d’euros aux actions américaines et 6,9 milliards d’euros aux actions européennes en juillet et en août, selon le bilan d’Amundi sur les ETF Ucits. " La tendance observée depuis le début de l'année s’est inversée pendant l’été, " souligne le gestionnaire d’actifs, pour qui ce " changement a principalement été porté par le fort rebond des performances des actions américaines ". Au total, la collecte nette en ETF Ucits actions s’est élevée à 40,2 milliards d'euros au cours des 2 mois d’été.

Amundi note par ailleurs que la dépréciation du dollar américain a rendu les actions des pays émergents plus intéressantes, conduisant à une collecte de 4,2 milliards d'euros sur la période.

Sur le plan thématique, la défense a attiré 1 milliard d'euros. " Les ETF actions axés sur le thème de la robotique ont également été recherchés par les investisseurs. La dynamique de l'IA a aussi porté les ETF liés au secteur de l'IT, avec une collecte de 1,9 milliard d'euros. Enfin, les valeurs industrielles ont attiré 1,4 milliard d'euros de nouvelles souscriptions " détaille Amundi.

Ce dernier souligne également que les ETF actions ESG ont collecté 6,2 milliards d'euros sur les mois de juillet et août, " marquant une accélération de la tendance observée en juin ".

Entre juillet et août, les investisseurs ont également alloué 11,8 milliards d'euros aux ETF obligataires et privilégié les titres investment grade. Plus tôt dans l'année, ils avaient favorisé les obligations d'États. La collecte s'est élevée à 3,7 milliards d'euros pour les obligations d'entreprises libellées en euro et à 1,4 milliard d'euros pour celles libellées en dollar américain. Les ETF permettant une exposition aux obligations d'États libellées en dollars ont attiré 2,3 milliards d'euros d'argent frais.