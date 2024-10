(AOF) - Au troisième trimestre 2024, les souscriptions en ETF UCITS ont atteint 61,8 milliards d’euros, soit le meilleur trimestre enregistré en cinq ans, selon les données d’Amundi Asset Management. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à 163 milliards d’euros, un montant supérieur aux 159,2 milliards d’euros de 2021, qui était une année record. En septembre, les souscriptions en ETF UCITS ont atteint 21,7 milliards d’euros ; dont 15,1 milliards alloués aux actions et 6,4 milliards aux obligations.

ETF Ucits : 61,8 milliards d’euros de collecte au troisième trimestre (Amundi AM)

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.