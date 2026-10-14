ETF et fonds indiciels

Quels sont les points communs entre les ETF et les fonds indiciels ?

Les « Exchange-traded funds » (ETF) et les fonds indiciels font tous les deux partie des « fonds d'investissement passifs »,et ils ont le même objectif : répliquer la performance d'un indice de marché. Ils sont gérés par des professionnels - des gérants de portefeuilles - qui utilisent différentes techniques d'investissement pour suivre le plus fidèlement possible la performance de l'indice du fonds.

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