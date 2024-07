ETC Group sort un ETF sur le Web 3.0

HANetf, la plateforme d’ETF en marque blanche, a créé un ETF (fonds coté) sur le Web 3.0, la nouvelle génération de technologie internet, pour ETC Group.

Dénommé ETC Group Web 3.0 Ucits ETF, le nouveau véhicule se concentre sur vingt sociétés exposées aux thèmes jugés clés de la croissance du Web 3.0 : NFT & tokenisation, technologie blockchain, metavers et big data et intelligence artificielle. Classé article 8 selon le réglement européen de publication de l’information extra-financière SFDR, le produit intègre des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Il suit l’indice Solactive ETC Group Web 3.0 Index, qui est soumis à un examen ESG.

« La transition du Web 2.0 au Web 3.0 est sur le point d'être l’un des changements les plus transformateurs de notre époque, redéfinissant l’essence même de l’internet et de l'économie numérique », commente Chanchal Samadder, chef de produit chez ETC Group. L’ETF Web 3.0 sera le premier et le seul ETF en Europe à offrir une exposition à ce changement potentiellement transformationnel, selon HANetf.

L'Agefi