États-Unis : une récession sous contrôle

L'épidémie encore très présente, les élections, le chômage... l'économie américaine est sous pression. (© AFP)

La croissance américaine a dévissé au deuxième trimestre, mais les consommateurs sont sous perfusion. L'économie reste très dépendante du coronavirus.

À moins de trois mois de la 59e élection présidentielle américaine, prévue le 3 novembre, Donald Trump se serait bien passé d'une telle statistique.

Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis a dévissé de 32,9% en rythme annualisé, selon une estimation du département du Commerce (-9,5% par rapport au trimestre précédent).

Et ce chiffre - historique - marque l'entrée officielle en récession de la première économie mondiale, dans la mesure où le PIB avait déjà reculé de 5% au premier trimestre (une récession se définit comme une contraction du PIB durant deux trimestres consécutifs).

Chute libre de la consommation

Il est donc loin le temps où l'économie américaine affichait une croissance presque insolente de 2,3% en 2019 et enchaînait jusqu'à 128 mois d'expansion, un record de longévité.

Entre-temps, l'épidémie de coronavirus est passée par là et, avec elle, les décrets Stay at home (Restez à la maison), signés en mars et avril par les gouverneurs du pays et partiellement levés dans certaines régions en mai et juin.

Des millions d'Américains ont ainsi perdu leur emploi, faisant bondir le taux de chômage de 3,5% en ce début d'année à 11,1% en juin (après un plus-haut à 14,7% en avril), avec 17,7 millions de demandeurs d'emploi.

Dans un tel contexte, les dépenses de consommation, qui représentent