Etats-Unis : TotalEnergies fournira de l’électricité renouvelable à Google pendant 15 ans

(AOF) - TotalEnergies et Google ont signé un contrat de vente d’électricité (PPA) de 15 ans. Le groupe pétrolier fournira à Google un volume total de 1,5 TWh (térawattheure) d’électricité renouvelable certifiée provenant de la centrale solaire "Montpelier" de TotalEnergies, située dans l’Ohio. En phase finale de construction, la centrale solaire est raccordée au réseau PJM, le plus vaste des Etats-Unis, et contribuera à alimenter les data centers de Google dans l’Ohio. Aucun détail financier n'a été divulgué sur ce contrat.

Cet accord reflète la stratégie de Google visant à intégrer de nouvelles énergies décarbonées dans les réseaux électriques où l'entreprise est implantée.

Il s'inscrit également dans la stratégie de TotalEnergies visant à proposer des solutions énergétiques sur mesure pour les data centers, lesquels ont représenté près de 3% de la demande énergétique mondiale en 2024.

Ce contrat de vente d'électricité à Google vient s'ajouter à ceux déjà signés par TotalEnergies avec plusieurs autres grandes entreprises, parmi lesquelles Data4, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, LyondellBasell, Merck, Microsoft, Orange ou encore Sasol.