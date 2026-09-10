Etats-Unis : le dollar serait la première victime d'une manipulation des taux obligataires

(Zonebourse.com) - La question peut se poser alors que le Trésor américain a déjà augmenté pour le deuxième mois consécutif le montant de son programme de rachat de Treasuries, sans que cette hausse constitue à ce stade une politique explicite de plafonnement des rendements. La dette fédérale dépasse désormais les 40 000 milliards de dollars, le coût de la dette représente déjà l'un des principaux postes budgétaires et aucune véritable orthodoxie budgétaire ne semble à l'horizon, bien au contraire.

Si Washington cherchait à contenir artificiellement les taux longs, cela ne ferait toutefois pas disparaître le risque fiscal, la pression devrait donc simplement se déplacer vers d'autres actifs. Un investisseur étranger peut accepter un Treasury à 4,3% plutôt qu'à 5,3% uniquement s'il estime que les risques de duration, d'inflation et de change restent correctement rémunérés.

Le dollar serait la valve macro la plus vulnérable

Si Washington réduit artificiellement le rendement offert aux détenteurs de Treasuries alors même que le risque budgétaire continue d'augmenter, une partie de l'ajustement peut se déplacer vers le marché des changes via une dépréciation du dollar. Les travaux récents de la BIS sur les chocs de risque fiscal vont justement dans ce sens, puisqu'ils montrent une combinaison de dépréciation de la devise, de hausse des anticipations d'inflation et de détérioration des actifs risqués.

Le problème deviendrait encore plus important si la Fed participait elle aussi à cette répression financière, soit en maintenant ses taux directeurs trop bas au regard des pressions inflationnistes, soit en intervenant directement ou indirectement pour modérer les taux longs. La banque centrale pourrait certes s'appuyer sur son troisième objectif statutaire, celui de "promouvoir des taux d'intérêt de long terme modérés" pour agir, mais une collaboration de la Fed rapprocherait les Etats-Unis d'une forme de dominance fiscale.

Une répression fiscale ne serait pas totalement inédite...

Pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, la Fed plafonnait les rendements des obligations publiques afin de maintenir le coût de financement de l'effort de guerre à un niveau relativement faible. Une configuration similaire serait encore plus négative pour le dollar puisque, cette fois, ni les taux courts ni les taux longs ne pourraient pleinement jouer leur rôle de mécanisme d'ajustement.

Dans un véritable régime de répression financière, une partie de cet ajustement devrait donc se matérialiser ailleurs. Les actifs alternatifs comme l'or et le Bitcoin pourraient alors devenir particulièrement recherchés par les investisseurs souhaitant se protéger contre une baisse du dollar, une érosion des taux réels et le risque d'une monétisation croissante de la dette publique.

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