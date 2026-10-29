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États-Unis: L'inflation PCE ressort à +3,6% sur un an en septembre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:37

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Des billets de dollar américain sont visibles sur une table lumineuse au Bureau of Engraving and Printing, à Washington

Des billets de dollar américain sont visibles sur une table lumineuse au Bureau of Engraving and Printing, à Washington

Les ‌prix à la consommation aux États-Unis ​ont progressé conformément aux attentes sur un an en septembre, montrent les ​données publiées jeudi par le département du ​Commerce.

L'indice des prix de ⁠la consommation personnelle (PCE) a augmenté ‌de +3,6% en rythme annuel, comme anticipé, après +3,4% en août.

Il ressort ​sur un ‌mois à +0,5% comme les économistes ⁠le prévoyaient, et après +0,3% en août.

Une mesure plus étroite de l'inflation, ⁠l'indice "core PCE", ‌qui exclut les éléments volatils ⁠que sont l'énergie et les ‌produits alimentaires, ressort à +3,1% sur ⁠un an en septembre, comme ⁠anticipé, et ‌après +3,0% en août.

Sur un mois, il ​ressort à +0,3% ‌en septembre, après +0,3% (révisé de +0,2%) en août.

Parallèlement, les dépenses de ​consommation des ménages américains ressortent à 0,0% en septembre ⁠après +0,5% (révisé de +0,6%) en août.

Les revenus des ménages ressortent quant à eux à +0,2% en septembre, contre un consensus de +0,3%, et après +0,3% (révisé de +0,2%) en août.

(Rédigé par ​Elena Smirnova)

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