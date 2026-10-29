États-Unis: L'inflation PCE ressort à +3,6% sur un an en septembre

Des billets de dollar américain sont visibles sur une table lumineuse au Bureau of Engraving and Printing, à Washington
Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé conformément aux attentes sur un an en septembre, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.
L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a augmenté de +3,6% en rythme annuel, comme anticipé, après +3,4% en août.
Il ressort sur un mois à +0,5% comme les économistes le prévoyaient, et après +0,3% en août.
Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, ressort à +3,1% sur un an en septembre, comme anticipé, et après +3,0% en août.
Sur un mois, il ressort à +0,3% en septembre, après +0,3% (révisé de +0,2%) en août.
Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ressortent à 0,0% en septembre après +0,5% (révisé de +0,6%) en août.
Les revenus des ménages ressortent quant à eux à +0,2% en septembre, contre un consensus de +0,3%, et après +0,3% (révisé de +0,2%) en août.
(Rédigé par Elena Smirnova)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer