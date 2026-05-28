Wall Street ouvre en léger repli après les frappes USA-Iran et les données sur l'inflation

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en léger ‌repli jeudi, les investisseurs analysant les dernières données économiques sur l'inflation, tandis que le regain de tensions au Moyen-Orient à ​la suite de frappes entre Washington et Téhéran assombrit les perspectives jusqu'alors optimistes pour un accord de paix.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 234,78 points, soit 0,46%, à 50.409,50 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule ​de 0,02% à 7.518,69 points.

Le Nasdaq Composite prend quant à lui 0,03%, soit 8,84 points, à 26.683,57 points.

Les marchés réagissent aux nouveaux échanges de frappes entre ​les États-Unis et l'Iran, ces derniers venant doucher les espoirs ⁠de la conclusion d'un accord en faveur du détroit d'Ormuz après plusieurs séances optimistes, les deux pays s'accusent ‌mutuellement de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis avril.

Téhéran a pris pour cible jeudi une base aérienne américaine jeudi tandis que Washington a lancé de nouvelles frappes dites "uniquement défensives" la nuit ​dernière.

Ces événements interviennent quelques heures après que ‌le président américain Donald Trump a démenti une information selon laquelle il serait sur ⁠le point de conclure un accord de compromis avec l'Iran, contribuant également à une reprise à la hausse des cours du pétrole.

En plus de surveiller la situation au Moyen-Orient, les investisseurs digèrent la série d'indicateurs économiques publiés dans la journée.

Les ⁠données ont montré que l'inflation ‌américaine avait augmenté en avril à son rythme le plus soutenu en trois ans, sous l'effet ⁠de la hausse des prix de l'énergie avec la guerre au Moyen-Orient.

"Je ne pense pas que ces données aient ‌changé la donne. Les chiffres n'étaient pas aussi mauvais que prévu. Cela tempère quelque peu certaines anticipations ⁠de hausses de taux", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux ⁠chez Edward Jones.

"L'attention restera largement ‌focalisée sur les négociations avec l'Iran et les tendances en matière d'IA, et ce sont ces deux éléments qui (vont) dicter ​la tendance pour les actions", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, 3M recule ‌de 2% après que le gouvernement australien a annoncé jeudi avoir engagé une action en justice contre le groupe industriel américain, accusé d'être responsable ​d'une contamination causée par une mousse anti-incendie contenant des PFAS, ou "polluants éternels".

Les titres des entreprises spécialisées dans les drones progressent à la suite bondissent à la suite d'une information presse du Wall Street Journal selon laquelle l'administration ⁠américaine était en pourparlers pour accorder un financement à certaines entreprises du secteur.

Unusual Machines bondit de 39%, tandis qu'Aerovironment et Kratos Defense & Security Solutions grimpent respectivement de 8,6% et de 7,6%.

La plateforme d'analyse de données basée sur le cloud Snowflake s'envole de 33% après avoir relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe d'une demande croissante pour les charges de travail basées sur l'IA et les migrations vers le cloud.

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(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Benoît Van Overstraeten)