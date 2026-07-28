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États-Unis: J&J va verser $5,5 mld pour régler à l'amiable des litiges liés à son talc
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 07:36
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Une bouteille de poudre pour bébé Johnson's est visible sur une photo prise à New York.

Une bouteille de poudre pour bébé Johnson's est visible sur une photo prise à New York.

Johnson & ‌Johnson a annoncé lundi être parvenu à ​un accord de 5,5 milliards de dollars pour régler à l'amiable des dizaines de milliers de litiges ​aux Etats-Unis à propos de ses produits à base de ​talc, accusés de provoquer ⁠des cancers ovariens.

Le groupe a précisé que l'accord ‌concernait environ 69.000 plaintes regroupées en recours collectif devant un tribunal fédéral américain ​ainsi que ‌des procès similaires engagés devant des tribunaux ⁠locaux, représentant au total 99,75% des litiges jusque-là non résolus à propos du talc.

Cet accord a ⁠été confirmé ‌par les cabinets d'avocats représentant les plaignantes. ⁠Ils ont salué une issue positive à ‌une bataille judiciaire longue de dix ⁠ans.

J&J avait obtenu la semaine dernière une ⁠victoire importante dans ‌le cadre de ces litiges, une juge fédérale ​du New Jersey ‌ayant soulevé de sérieux doutes sur la capacité des plaignantes à prouver ​que le talc du laboratoire était à l'origine de leur cancer ovarien.

De longue ⁠date, J&J nie que ses produits à base de talc sont cancérigènes.

Le groupe a cessé en 2020 d'utiliser du talc pour la production de sa poudre pour bébés aux Etats-Unis.

(Dietrich Knauth; version ​française Jean Terzian)

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