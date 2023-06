États-Unis : hausse de taux à venir

Jerome Poweel, président de la Fed, n'a pas annoncé de relèvement des taux ce mois-ci. Mais un nouveau tour de vis est attendu le mois prochain. (© AFP)

La Réserve fédérale a marqué une pause dans son cycle de resserrement monétaire. Mais elle devrait agir à nouveau en juillet.

En apparence, la réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC), la semaine dernière, n’a débouché sur une aucune surprise.

Comme le prévoyait le consensus des experts, la Fed a marqué une pause, le 14 juin, dans son processus de resserrement monétaire. Après avoir procédé à dix tours de vis successifs, elle a décidé de laisser inchangé son principal taux directeur – dans la fourchette de 5 à 5,25 pour les «fed funds».

Fait inattendu néanmoins, la publication de ses «dot plots», sorte de graphique à points représentant les anticipations des membres du FOMC sur l’évolution des taux, révèle des révisions à la hausse de leur part. Le taux moyen anticipé se situe désormais dans une fourchette de 5,50 à 5,75% pour la fin de l’année, ce qui impliquerait deux relèvements supplémentaires de 25 points de base.

Mais alors pourquoi la Fed a-t-elle décidé cette fois de ne pas agir ? Selon Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale, elle n’a pas voulu déboussoler les marchés après les avoir préparés à une pause depuis plusieurs semaines.

Forte inflation sous-jacente

Les pressions inflationnistes restent pourtant présentes et l’économie américaine – en particulier le marché de l’emploi – montre toujours des signes de robustesse. Les plus récentes statistiques confirment le fait que la croissance et