États-Unis: Google propose des réformes de son 'App Store' pour régler son litige avec Epic Games

Le logo Google est visible sur la maison Google au CES 2024 à Las Vegas

Google, propriété d'Alphabet, a déclaré mardi être parvenu à une entente avec Epic Games, développeur du jeu vidéo "Fortnite", pour régler leur litige à propos du magasin d'applications en ligne du géant technologique, indiquant être convenus de réformes destinées à réduire les frais imposés aux développeurs et à favoriser la concurrence.

Dans un document de justice déposé conjointement au tribunal fédéral de San Francisco en Californie, les deux entreprises ont demandé au juge de district James Donato d'étudier leur proposition de résolution à l'amiable de leur litige, découlant de la plainte antitrust déposée par Epic Games en 2020.

Google a régulièrement nié, tout au long de la procédure, très suivie, les accusations portées à son encontre.

Le juge Donato, dont l'autorisation est indispensable pour que la proposition des deux entreprises soit finalisée, avait présidé en 2023 le procès remporté par Epic Games face à Google.

Il avait ensuite ordonné l'an dernier à Google de procéder à une refonte de son 'App Store', réclamant des mesures que le géant technologique avait dénoncées comme exagérées.

Aux termes de la proposition présentée mardi, Google permettrait aux utilisateurs d'appareils Android de télécharger et d'installer plus facilement des 'app stores' de tierces parties qui répondraient à de nouvelles normes de sécurité.

Les développeurs seraient également autorisés à rediriger les utilisateurs vers des méthodes de paiement alternatives, à la fois à l'intérieur des applications ou via des liens externes. Un plafond serait mis en place pour les frais prélevés par Google sur ces transactions.

Il était prévu, avant l'accord annoncé entre les deux entreprises, que le juge James Donato réunisse jeudi des avocats impliqués dans le dossier.

Le directeur général d'Epic Games, Tim Sweeney, a décrit comme "géniale" la proposition de Google qui, a-t-il ajouté, appuie clairement "la vision originelle d'Android comme plateforme ouverte".

Google est visé par d'autres procédures engagées par le gouvernement américain, des consommateurs et des entreprises qui dénoncent les pratiques commerciales du groupe.

(Mike Scarcella; version française Jean Terzian)