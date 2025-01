États-Unis et Canada lèvent leurs embargos sur certaines filières de volailles françaises

(AOF) - Les États-Unis ont levé le 16 janvier 2025 l'embargo sur les exportations françaises de volailles et de produits de volailles (à l'exception des canards), y compris sur les produits de génétique aviaire (œufs à couver et poussins d'un jour), ainsi que l'embargo sur les exportations de canards et de produits de canard provenant des autres États membres de l'Union européenne. Le 24 décembre 2024, le Canada avait levé toutes les restrictions sur les exportations de génétique aviaire française (œufs à couver et poussins d'un jour).

Ces embargos avaient pris effet le 1er octobre 2023, jour du lancement de la campagne française de vaccination contre l'IAHP (l'influenza aviaire hautement pathogène) chez les canards.

Après plus d'un an de négociation, les autorités françaises ont réussi à convaincre les autorités américaines et canadiennes de la sécurité de la vaccination contre l'IAHP.

Ces dernières ont par conséquent annoncé la levée des restrictions sur les volailles non vaccinées et les produits/sous-produits dérivés de volailles provenant de troupeaux non vaccinés, tout en "maintenant la sécurité des échanges commerciaux agricoles".

Les autorités sanitaires françaises sont actuellement en contact avec leurs homologues américains et canadiens pour finaliser les modalités de reprise des exportations de génétique aviaire (œufs à couver et poussins d'un jour) vers ces destinations.

Ce résultat est le fruit de la mobilisation et de l'excellente coordination de l'ensemble des acteurs impliqués à l'export en France (services de l'État, FranceAgriMer et filières professionnelles), aux États-Unis et au Canada.

La France poursuit actuellement sa deuxième campagne de vaccination obligatoire des canards contre l'IAHP. Cette campagne, combinée à l'application stricte des mesures de biosécurité, est en effet un pilier de la prévention vis-à-vis de l'IAHP.

