Et si Kimi K3 relançait la tech chinoise comme DeepSeek en 2025 ?

Après près d'un an de correction et une chute d'environ 50% depuis son sommet de novembre, l'indice CSI China Internet, répliqué par l'ETF KWEB, retrouve quelques couleurs au moment où Moonshot AI impressionne avec son nouveau modèle Kimi K3. La technologie chinoise vient peut-être de trouver le catalyseur capable de transformer son rebond technique en véritable retournement.

Le point de départ est favorable à un mouvement contrariant puisque les flux nets vers la tech chinoise avaient atteint en juin un niveau de capitulation. Sur 21 jours glissants, ils évoluaient deux écarts-types sous leur moyenne des trois dernières années. Cette défiance peut s'expliquer par la longue tendance baissière, mais la faiblesse persistante de la consommation chinoise, la pression sur les marges et les investissements massifs dans les data centers, qui absorbent une partie croissante des flux de trésorerie.

C'est dans ce contexte particulièrement déprimé que Kimi K3 a été dévoilé. Le nouveau modèle de Moonshot AI compte 2 800 milliards de paramètres et dispose d'une fenêtre contextuelle d'un million de tokens. Conçu pour le codage de longue durée, le raisonnement complexe et le travail agentique, il s'est hissé au niveau des meilleurs modèles américains sur plusieurs évaluations indépendantes, prenant notamment la tête d'un classement consacré à la création d'interfaces web. Moonshot a même dû suspendre temporairement les nouvelles souscriptions face à une demande dépassant ses capacités informatiques.

Le parallèle avec DeepSeek est tentant. En janvier 2025, le marché chinois était dans une configuration technique assez similaire, mais le succès de R1 avait brutalement remis en cause l'idée selon laquelle la Chine était condamnée à rester durablement en retard dans l'intelligence artificielle. Le Hang Seng Tech avait ensuite progressé de 25% par rapport à son point bas de janvier, porté par une réévaluation du potentiel technologique chinois. Kimi K3 pourrait provoquer un basculement narratif similaire en démontrant que les restrictions américaines sur les semi-conducteurs n'empêchent pas les laboratoires chinois de se rapprocher de la frontière technologique.

Le marché pourrait également bénéficier de nouvelles mesures de soutien de Pékin après les chiffres décevants du deuxième trimestre. La croissance chinoise a ralenti à 4,3% sur un an, contre 5% au premier trimestre et 4,5% attendu, pénalisée par une consommation toujours atone et une contraction marquée de l'investissement. La réunion du Politburo prévue fin juillet pourrait donc déboucher sur une accélération des dépenses budgétaires, un soutien accru aux ménages et de nouvelles mesures destinées à stabiliser l'immobilier. Sans nécessairement prendre la forme d'un vaste plan de relance, ce réajustement contribuerait à améliorer les perspectives de consommation, un élément crucial pour les géants de la tech chinois.

La configuration actuelle rappelle ainsi celle de l'hiver 2025, juste avant le puissant rebond de la tech chinoise : une correction prolongée, des flux proches de la capitulation et une innovation capable de faire basculer le narratif. DeepSeek R1 avait alors replacé la Chine au coeur de la course mondiale à l'intelligence artificielle. Kimi K3 pourrait aujourd'hui jouer un rôle similaire, avec un soutien supplémentaire potentiel de Pékin.