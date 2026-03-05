 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estée Lauder va acquérir les parts restantes de Forest Essentials en Inde
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 13:17

Estée Lauder a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur l'acquisition des parts restantes de Forest Essentials, la marque de beauté indienne.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026 et fait suite à la prise de participation minoritaire de Estée Lauder Companies dans Forest Essentials, initialement réalisée en 2008 et portée à 49 % en 2020.

"Grâce à cette acquisition, Estée Lauder Companies est idéalement positionnée pour conquérir des parts de marché dans le secteur de la beauté de prestige, sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde" indique le groupe.

Stéphane de La Faverie, Président-directeur général d'Estée Lauder Companies, a déclaré : " Forest Essentials est une marque d'exception, plébiscitée en Inde, créée et développée par sa fondatrice, Mira Kulkarni. L'esprit d'entreprise est au coeur d'Estée Lauder Companies, et nous admirons profondément la vision et la ténacité nécessaires pour bâtir une marque de cette envergure."

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
99,205 USD NYSE +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank