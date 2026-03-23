Estee Lauder s'apprête à fusionner avec Puig, selon le FT

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Estee Lauder EL.N est sur le point de conclure un accord avec Puig, propriétaire de Jean Paul Gaultier, ce qui créerait un géant de la beauté de 40 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times lundi.