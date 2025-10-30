Estée Lauder : résultats en amélioration et maintien des objectifs annuels

(AOF) - Les ventes d'Estée Lauder au premier trimestre de son exercice 2025/2026 ont progressé de 4% sur un an, à 3,48 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation s'élève à 169 millions de dollars, alors que le groupe de cosmétiques affichait une perte d'exploitation de 121 millions de dollars. Le bénéfice net ressort à 47 millions de dollars sur ce trimestre, contre une perte nette un an avant à 156 millions de dollars. Par action, le bénéfice atteint 0,13 dollar, contre une perte de 0,43 dollar au premier trimestre 2024.

En parallèle de la publication de ses résultats trimestriels, Estée Lauder a maintenu ses perspectives annuelles pour cet exercice. Le groupe anticipe toujours un bénéfice par action compris entre 1,90 et 2,10 dollars. Il devrait être supérieur à celui de l'exercice 2024/2025 : 1,51 dollar. En outre, le chiffre d'affaires organique devrait croître de 0 à 3%.

Estée Lauder continue de suivre de près l'évolution des politiques commerciales et des tarifs douaniers en vigueur. La société américaine évalue activement les développements et les stratégies d'atténuation pour réduire les impacts potentiels de ces taxes douanières.

L'entreprise spécialisée dans la distribution de produits de soins maintient d'ailleurs que les droits de douane mis en place auront une incidence sur la rentabilité pour l'exercice 2025/2026 d'environ 100 millions de dollars.

