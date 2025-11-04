Estee Lauder recule après l'annonce d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre -
** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder
EL.N ont baissé de 2,9% en négociations hors séance
à 90,15 $ après l'annonce d'une offre secondaire
** EL déclare que () trusts affiliés aux descendants de Leonard A. Lauder se séparent d'environ 11,3 millions d'actions
** Les actionnaires vendeurs ont l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour aider au règlement de la succession de Lauder, y compris pour satisfaire certaines obligations telles que les impôts sur les successions, les dettes et les frais d'administration
** Après l'offre, les membres de la famille Lauder détiendront, directement ou indirectement, 82 % des droits de vote en circulation des actions d'EL, selon la déclaration
** JP Morgan est l'unique preneur ferme
** EL a environ 360,3 millions d'actions en circulation
** Les actions ont terminé mardi en baisse de 0,4 % à 92,88 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~24 %
** La société a publié jeudi dernier des résultats trimestriels supérieurs () grâce à la forte croissance de ses activités de parfumerie
