 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Estee Lauder recule après l'annonce d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder

EL.N ont baissé de 2,9% en négociations hors séance

à 90,15 $ après l'annonce d'une offre secondaire

** EL déclare que () trusts affiliés aux descendants de Leonard A. Lauder se séparent d'environ 11,3 millions d'actions

** Les actionnaires vendeurs ont l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour aider au règlement de la succession de Lauder, y compris pour satisfaire certaines obligations telles que les impôts sur les successions, les dettes et les frais d'administration

** Après l'offre, les membres de la famille Lauder détiendront, directement ou indirectement, 82 % des droits de vote en circulation des actions d'EL, selon la déclaration

** JP Morgan est l'unique preneur ferme

** EL a environ 360,3 millions d'actions en circulation

** Les actions ont terminé mardi en baisse de 0,4 % à 92,88 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à ~24 %

** La société a publié jeudi dernier des résultats trimestriels supérieurs () grâce à la forte croissance de ses activités de parfumerie

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
92,900 USD NYSE -0,33%
JPMORGAN CHASE
309,440 USD NYSE -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank