Estee Lauder progresse légèrement sur fond de négociations en vue d'une fusion avec Puig

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24 mars - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N sont en légère hausse dans les échanges de pré-marché

** EL est en pourparlers avec le groupe de beauté espagnol Puig Brands PUIGb.MC en vue d'une fusion potentielle qui pourrait réunir les principaux noms de la beauté et du parfum, ont déclaré les sociétés lundi

** L'accord créerait un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars et renforcerait leur position dans l'industrie des parfums, confrontée à un ralentissement après une croissance post-pandémique

** Entre-temps, les actions de Puig Brands ont augmenté de 16,25 %

** J.P. Morgan estime que l'opération présente un intérêt stratégique à long terme pour les produits, les zones géographiques et les canaux de distribution, mais qu'elle pourrait détourner l'attention du redressement en cours de EL

** Une source a déclaré à Reuters que la fusion aiderait le groupe combiné à concurrencer plus efficacement L'Oréal

OREP.PA .

** 27 analystes estiment que l'action EL est "conservée" en moyenne; la prévision médiane est de 105 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action EL a baissé de 24,28% depuis le début de l'année