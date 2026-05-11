La Grèce prévoit de rembourser plus tôt que prévu une partie de sa dette

La Grèce va rembourser plus tôt que prévu une partie de sa dette octroyée par les pays européens pour parer à la crise financière de 2010 ( AFP / David GANNON )

La Grèce a annoncé lundi le remboursement plus tôt que prévu d'une partie de sa dette octroyée par les pays européens pour parer à la crise financière de 2010, espérant établir sa dette publique "à environ 130% du PIB en 2027".

La Grèce va rembourser "le mois prochain un montant de 6,9 milliards d’euros au titre des premiers prêts octroyés par les pays européens", a indiqué le porte-parole du gouvernement grec Pavlos Marinakis lors de son point de presse régulier.

Grâce à ce remboursement anticipé "la dette publique devrait diminuer davantage pour s’établir à environ 130% du PIB en 2027", selon des estimations du ministère des Finances, a-t-il ajouté.

Pour 2026, le pays prévoit une dette publique de 137% du PIB.

Le directeur de l’Organisme grec de gestion de la Dette Publique (PDMA), Dimitris Tsakonas, avait estimé vendredi qu'à partir de cette année, et plus précisément à la fin de 2026, la Grèce cesserait d’avoir la dette la plus élevée en Europe et qu'elle sera alors dépassée par l’Italie, cité par le quotidien financier grec Naftemporiki.

Lors d'une conférence sur l'économie à Athènes, Dimitris Tsakonas avait présenté un calendrier détaillant l'évolution de la dette grecque au cours des prochaines années.

Selon ce calendrier, "la dette grecque reculera à 113%–115 % du PIB, un taux qui placera le pays "au quatrière, voire au cinquième rang des pays aux niveaux d’endettement les plus élevés, derrière la France, la Belgique et l’Italie", selon les estimations du directeur de la PDMA, publiées par Naftemporiki.

Huit ans après la fin de la débâcle financière qui lui avait valu trois prêts internationaux et une austérité drastique, la Grèce est actuellement l'un des pays de la zone euro affichant un des taux de croissance les plus élevé --prévu à 2% en 2026 selon les prévisions du gouvernement.

Toutefois en raison de la conjoncture internationale et la guerre au Moyen-Orient, le taux de l'inflation a fortement augmenté en Grèce en avril, à 5,4% sur un an, un point d'inquiétude majeur pour le gouvernement conservateur.