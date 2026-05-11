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Paris: Grégoire dévoile ses mesures pour l'espace public et le "droit au beau"
information fournie par AFP 11/05/2026 à 16:27

Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, le 1er avril 2026 à Paris ( AFP / Anna KURTH )

Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, le 1er avril 2026 à Paris ( AFP / Anna KURTH )

Le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, a dévoilé lundi ses mesures d'aménagement de l'espace public, en promettant notamment d'agir sur "1.000 points noirs" de la capitale et de garantir un "droit au beau" dans "tous les quartiers".

"Je sais le mécontentement de beaucoup de Parisiennes et Parisiens sur la qualité de l'espace public", expose dans un entretien au Figaro le successeur et ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui souhaite "poursuivre les transformations engagées" par l'ancienne édile mais en "améliorant le cadre de vie général".

Le tout en renforçant "considérablement le rôle des maires d'arrondissement dans les politiques d'aménagement de proximité", précise Emmanuel Grégoire qui a promis d'être un maire "d'hyper proximité".

Affirmant une "exigence de propreté et de confort", l'édile socialiste s'engage à porter "une attention accrue aux trottoirs, aux chantiers, aux terrasses et aux incivilités du quotidien".

Il présentera lors de son premier Conseil de Paris ordinaire, la semaine prochaine, un "plan d'action sur 1.000 points noirs" où l'espace public se dégrade: des zones de gares, des lieux "d'ultrafréquentation touristique" comme le Champ-de-Mars, ou les quartiers de Château-Rouge et Barbès.

Le maire, qui souhaite "protéger patrimonialement" Paris, annonce aussi un "plan pour un +droit au beau+ dans tous les quartiers". Avec "une attention accrue aux façades, aux sols, au mobilier historique, aux ponts, notamment le Pont des Arts", mais aussi au "patrimoine ordinaire" qui fait "l'identité de Paris".

Une "déléguée générale au design et à l'esthétique" sera chargée de décliner ce plan. Emmanuel Grégoire juge par ailleurs "indigne" la polémique sur l'absence d'adjoint au patrimoine dans son exécutif (36 adjoints), soulignant avoir désigné une "conseillère déléguée au patrimoine", Dominique Kielemoës, rattachée à l'adjoint à l'urbanisme, François Vauglin.

"Le patrimoine est tellement important que j'ai l'intention de m'en saisir moi-même", se défend le maire.

Il s'engage aussi à créer 80 "cœurs piétons" dans Paris et à garantir "partout où cela est possible, au moins un trottoir ombragé dans chaque rue". La piétonnisation des berges de Seine sera "accélérée afin de former une promenade continue de 25 km".

Assurant que son "mantra n'est pas d'être contre la voiture", il veut augmenter les "places spécialisées" de stationnement "pour tous ceux pour qui la voiture est un outil de travail et en ont besoin au quotidien".

Outre le déploiement de 15 lignes de bus express, il annonce "recréer une voie de bus sécurisée" rue de Rivoli.

Sur le front du périscolaire, "priorité absolue" de son début de mandat, le maire est attendu ce lundi à l'école Saint-Dominique (VIIe arrondissement), où les révélations de violences sexuelles sur mineurs se sont multipliées. "Je viens d'abord pour les écouter", dit-il.

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