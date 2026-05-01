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Estée Lauder prévoit de supprimer jusqu'à 3 000 emplois supplémentaires et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise dépasse les estimations du T3 grâce à une amélioration de la demande dans le cadre de son plan de redressement

* Selon l'entreprise, plus de 70 % des suppressions d'emplois supplémentaires concerneront les grands magasins

* Le titre bondit d'environ 11 % avant l'ouverture du marché

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'informations contextuelles au paragraphe) par Anuja Bharat Mistry

Estee Lauder EL.N a relevé vendredi ses prévisions de bénéfices annuels et a annoncé son intention de supprimer jusqu'à 3 000 emplois supplémentaires à l'échelle mondiale dans le cadre de l'accélération d'unevaste restructuration, ce qui a fait bondir son action d'environ 11 % avant l'ouverture du marché.

Le propriétaire de Clinique et M.A.C, qui est en pourparlers pour fusionner avec Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, a déclaré qu'il prévoyait désormais une réduction totale de 9 000 à 10 000 postes, contre une estimation précédente pouvant atteindre 7 000, et vise à réaliser jusqu'à 1,2 milliard de dollars d'économies.

Dans le scénario le plus extrême, le nouvel objectif correspond à environ 17,5 % de son effectif total de 57 000 employés dans le monde au 30 juin 2025, selon le dernier rapport annuel d'Estée Lauder.

"L'augmentation des suppressions d'emplois prévues pourrait indiquer qu'à la lumière des projets de fusion, Estée Lauder sera en mesure de supprimer davantage de postes de son côté tout en conservant les employés de Puig", a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Plus de 70 % de ces suppressions supplémentaires concerneront le personnel des grands magasins, a indiqué la société, qui poursuit une stratégie de redressement visant à se recentrer sur les canaux de vente au détail numériques et spécialisés à croissance plus rapide, tels qu’Ulta, Sephora, Amazon et TikTok Shop.

LA RESTRUCTURATION S'ACCÉLÈRE

L'accent mis par Estée Lauder sur les lancements haut de gamme et la rationalisation de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la stratégie "Beauty Reimagined" du directeur général Stéphane de La Faverie a contribué à améliorer les ventes trimestrielles sur les marchés du luxe, notamment en Chine et en Europe.

La société vise un bénéfice ajusté annuel compris entre 2,35 et 2,45 dollars par action, contre une prévision antérieure de 2,05 à 2,25 dollars.

Elle prévoit également que son chiffre d'affaires net organique progressera dans le haut de sa fourchette précédente, comprise entre 1 % et 3 %.

Estée a toutefois précisé que ses prévisions actuelles reposaient sur l'hypothèse d'une absence de détérioration du contexte géopolitique ou d'impacts connexes, notamment en matière de droits de douane et de confiance des consommateurs, ainsi que d'interruptions d'activité au Moyen-Orient au-delà de mai 2026.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,71 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice ajusté de 88 cents par action s'est également révélé supérieur aux estimations de 65 cents par action.

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
78,180 USD NYSE +1,94%
LVMH
451,400 EUR Euronext Paris +0,66%
PUIG BRANDS B
17,6600 EUR Sibe -0,90%
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