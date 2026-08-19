Estée Lauder-Prévision de bénéfice supérieure aux attentes avec la demande de parfums

(Actualisé avec cours en avant-Bourse à jour §2, details §§ 4-5)

Estée Lauder EL.N a annoncé mercredi une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes, avec la demande pour les parfums haut de gamme et les solides performances sur son marché clé, la Chine, alors que le plan de redressement mis en œuvre par son président-directeur général continue de produire ses effets.

L'action gagnait environ 8% avant-Bourse, le chiffre d'affaires trimestriel du propriétaire de Clinique et M.A.C ayant également dépassé les estimations.

La maison-mère des marques Clinique et M.A.C a indiqué avoir enregistré un gain de 38 millions de dollars (32,75 millions d'euros) sur le coût des ventes au quatrième trimestre de l'exercice 2026 grâce à des remboursements reçus au cours de la période, compensant en partie l'impact brut annuel de 102 millions de dollars lié aux droits de douane supplémentaires.

Ses parfums de luxe, Le Labo et Tom Ford, ont contribué à une croissance de 10% du chiffre d'affaires net au quatrième trimestre.

Les remboursements ont aidé l'entreprise à compenser les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, qui ont eu un effet dilutif sur le bénéfice net par action de l'exercice 2026.

Estée Lauder prévoit pour 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars, au-dessus du consensus des analystes de 3,18 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a également dépassé les attentes, à 3,63 milliards de dollars contre 3,54 milliards attendus.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore ; version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)