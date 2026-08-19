Estée Lauder-Prévision de bénéfice supérieure aux attentes avec la demande de parfums

Estée Lauder a annoncé ‌mercredi une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes, avec ​la demande pour les parfums haut de gamme et les solides performances sur son marché clé, la Chine, alors que ​le plan de redressement mis en œuvre par son président-directeur général continue de ​produire ses effets.

L'action gagnait environ ⁠8% avant-Bourse, le chiffre d'affaires trimestriel du propriétaire de Clinique ‌et M.A.C ayant également dépassé les estimations.

La maison-mère des marques Clinique et M.A.C a indiqué avoir ​enregistré un gain ‌de 38 millions de dollars (32,75 millions d'euros) sur ⁠le coût des ventes au quatrième trimestre de l'exercice 2026 grâce à des remboursements reçus au cours de la période, ⁠compensant en partie ‌l'impact brut annuel de 102 millions de dollars ⁠lié aux droits de douane supplémentaires.

Ses parfums de luxe, ‌Le Labo et Tom Ford, ont contribué à ⁠une croissance de 10% du chiffre d'affaires net ⁠au quatrième trimestre.

Les ‌remboursements ont aidé l'entreprise à compenser les perturbations liées au conflit ​au Moyen-Orient, qui ont ‌eu un effet dilutif sur le bénéfice net par action de l'exercice 2026.

Estée Lauder ​prévoit pour 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars, au-dessus du consensus ⁠des analystes de 3,18 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a également dépassé les attentes, à 3,63 milliards de dollars contre 3,54 milliards attendus.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore ; version française Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)