 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estée Lauder-Prévision de bénéfice supérieure aux attentes avec la demande de parfums
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 15:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Estée Lauder a annoncé ‌mercredi une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes, avec ​la demande pour les parfums haut de gamme et les solides performances sur son marché clé, la Chine, alors que ​le plan de redressement mis en œuvre par son président-directeur général continue de ​produire ses effets.

L'action gagnait environ ⁠8% avant-Bourse, le chiffre d'affaires trimestriel du propriétaire de Clinique ‌et M.A.C ayant également dépassé les estimations.

La maison-mère des marques Clinique et M.A.C a indiqué avoir ​enregistré un gain ‌de 38 millions de dollars (32,75 millions d'euros) sur ⁠le coût des ventes au quatrième trimestre de l'exercice 2026 grâce à des remboursements reçus au cours de la période, ⁠compensant en partie ‌l'impact brut annuel de 102 millions de dollars ⁠lié aux droits de douane supplémentaires.

Ses parfums de luxe, ‌Le Labo et Tom Ford, ont contribué à ⁠une croissance de 10% du chiffre d'affaires net ⁠au quatrième trimestre.

Les ‌remboursements ont aidé l'entreprise à compenser les perturbations liées au conflit ​au Moyen-Orient, qui ont ‌eu un effet dilutif sur le bénéfice net par action de l'exercice 2026.

Estée Lauder ​prévoit pour 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars, au-dessus du consensus ⁠des analystes de 3,18 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a également dépassé les attentes, à 3,63 milliards de dollars contre 3,54 milliards attendus.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore ; version française Aleksandra Kret, édité ​par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 501,91 -0,09%
Pétrole Brent
91,57 +0,26%
BIOPHYTIS
0,132 +0,15%
Or
4 522,81 +4,34%
HAFFNER ENERGY
0,641 -6,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank