Estée Lauder: le bénéfice 2025/2026 vu en dessous des attentes
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 12:35
A l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2024/2025, le groupe de cosmétique américain - en pleine réorganisation - a déclaré prévoir un bénéfice par action (BPA) compris entre 1,90 et 2,10 dollars sur l'exercice qui se clôturera le 30 juin 2026, à comparer avec 1,51 dollar sur l'exercice qui s'est bouclé en juin dernier.
Cet objectif se relève inférieur aux prévisions établies par les analystes, puisque le consensus de marché pour l'exercice en cours ressortait jusqu'ici à 2,22 dollars.
Dans son communiqué, le groupe new-yorkais indique s'attendre à ce que l'instauration des nouveaux droits de douane pèsent sur sa rentabilité à hauteur de 100 millions de dollars sur le nouvel exercice.
Après avoir aligné trois exercices consécutifs de décroissance organique au niveau de ses ventes, Estée Lauder dit prévoir un retour à une croissance organique positive sur l'exercice, notamment grâce aux progrès effectués dans le cadre de son plan stratégique 'Beauty Reimagined'.
Hors élément exceptionnels (non-GAAP), celle-ci devrait ainsi s'établir entre 0% et 3% sur les 12 mois au 30 juin 2026, selon ses prévisions.
Stéphane de La Faverie, le directeur général, dit aussi vouloir redresser la rentabilité de l'entreprise en dégageant une marge opérationnelle ajustée 'solide' et 'à deux chiffres' au cours des trois prochaines années.
Sur l'exercice clos le 30 juin dernier, sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée à 8%, contre 10,2% sur l'exercice précédent, sur la base d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 8% en données publiées comme en données organiques.
In fine, son résultat opérationnel ressort en perte de 785 millions de dollars sur l'exercice écoulé, à comparer avec un profit de 970 millions sur l'exercice précédent.
A Wall Street, l'action Estée Lauder accusait des pertes de plus de 12% mercredi matin en préouverture dans le sillage de cette publication.
Valeurs associées
|90,000 USD
|NYSE
|-0,82%
A lire aussi
-
Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mercredi dans un communiqué une lourde perte au quatrième trimestre de son exercice décalé, causée notamment par la mise en oeuvre de son plan de restructuration annoncé en février. Ce plan d'entreprise ... Lire la suite
-
L'accord commercial de l'UE avec Donald Trump n'a pas "éliminé l'incertitude mondiale", selon la BCE
"L'incertitude persiste puisque les tarifs spécifiques aux secteurs des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs restent flous", selon Christine Lagarde. L'accord comemrcial signé par l'Union européenn et les États-Unis pour mettre un terme aux droits de ... Lire la suite
-
Target: Michael Fiddelke nommé directeur général, prévisions maintenues malgré un 2e trimestre meilleur que prévu
Target a nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, tout en déclarant avoir dépassé les attentes pour le premier semestre, citant une reprise de la fréquentation de ses magasins. L'action du groupe de distribution ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; JPMorgan Chase, Dayforce, Amazon) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer