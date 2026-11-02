Estée Lauder fléchit malgré de solides trimestriels et des objectifs relevés

Estée Lauder a ouvert en baisse lundi, les solides résultats dévoilés en début de matinée par le spécialiste américain des cosmétiques ainsi que son relèvement d'objectifs annuels incitant davantage les investisseurs à prendre leurs bénéfices sur la valeur qu'à poursuivre leurs récents achats.

Le groupe new-yorkais a fait état de résultats trimestriels meilleurs que prévu, tout en revoyant à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, accréditant ainsi l'hypothèse d'une reprise durable de son activité.

Lors de la conférence téléphonique tenue dans le sillage de la publication, son directeur général Stéphane de La Faverie a d'emblée cherché à rassurer les investisseurs quant au redressement en cours, affirmant que son entreprise avait maintenant franchi un cap décisif.

"Nous sommes au-delà d'un simple retour à la croissance", a-t-il assuré aux analystes participant à l'événement.

"Je sais que la durabilité de notre reprise a fait l'objet de nombreux débats, mais ce trimestre apporte une nouvelle preuve tangible que notre dynamique est réelle et durable", a-t-il ajouté.

Les ventes sur le premier trimestre fiscal, clos fin septembre, ont progressé de 7% sur un an, à 3,7 milliards de dollars, dont une croissance organique de 6% là où les analystes attendaient en moyenne autour de 4,4%.

Encore quelques motifs d'inquiétude

En données organiques, les ventes d'Estée Lauder ont progressé de 10% en Chine et de 9% en Asie-Pacifique, loin devant les Amériques et l'Europe ( 4%).

En termes de métiers, les ventes de parfums ont grimpé organiquement de 20%, celles de crèmes de soins, le segment le plus rentable et le plus surveillé, ont augmenté de 4% tandis que celles des produits de maquillage n'ont progressé que de 1%.

Sur le trimestre, la marge brute s'est accrue en parallèle de 73,4% à 75,7%, dépassant le consensus qui visait 74%.

Fort de ces performances, le groupe anticipe désormais une croissance organique de 4% à 5,5% sur l'ensemble de son exercice en cours 2026/2027, pour une marge opérationnelle ajustée comprise entre 12,9% et 13,7%. Celle-ci a déjà plus que doublé sur le trimestre écoulé, passant de 4,9% à 11% sous l'effet du plan stratégique "Beauty Reimagined".

En dépit de cette solide publication, le titre du numéro deux mondial de la beauté de prestige perdait 1,6% à 170,4 dollars lundi dans les premiers échanges, victime d'un mouvement de prises de bénéfices après avoir évolué de manière positive avant les résultats.

Depuis son plus bas d'avril dernier, la valeur a bondi de plus de 62%.

Derrière l'optimisme lié au relèvement de guidance, les analystes mettent en évidence quelques motifs de préoccupation lors de la conf call, à commencer par la perspective d'une décélération de l'activité sur la seconde moitié de l'exercice, une fois la vague de nouveautés passée, et la durabilité des marges face aux tensions au niveau des coûts de production.