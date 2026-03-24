Estée Lauder et Puig parlent mariage
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:26
"La société Estée Lauder Companies Inc confirme qu'elle est en pourparlers concernant un éventuel regroupement d'activités avec Puig, dans le cadre duquel les deux sociétés pourraient fusionner leurs activités", a fait savoir l'entreprise américaine hier soir, tout en ajoutant, selon la formule consacrée, qu'aucune garantie ne peut être donnée quant à la conclusion de l'opération ou à ses modalités.
Estée Lauder, qui possède la marque éponyme ainsi que Balmain, Clinique, La Mer ou Tom Ford, lorgne les actifs de Puig, qui possède des droits sur de nombreuses griffes connues, de Nina Ricci à Banderas en passant par Uriage, Rabanne et Jean-Paul Gaultier.
L'Américain, coté à Wall Street, pèse 24,8 milliards d'euros en bourse. L'Espagnol, entré à Madrid en 2024, affiche pour sa part une capitalisation de 8,8 milliards d'euros. Ensemble, les deux entreprises représentent 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Puig est plus rentable et moins endetté qu'Estée Lauder, qui a beaucoup déçu dernièrement et dont le cours de bourse a reculé de 24% depuis le 1er janvier. Sur 5 ans, l'action de l'Américain a même chuté de 71%, alors que celle du rival L'Oréal est en hausse de 7%.
Un accueil glacial pour Estée Lauder
"Nous considérons cette opération comme financièrement intéressante sur le papier, mais moins convaincante du point de vue de la composition du portefeuille", estime Sydney Wagner, qui suit le dossier chez Jefferies. L'analyste pointe notamment une surexposition aux parfums de prestige et aux soins de la peau "deux segments qui sortent d'une période de croissance maximale". Elle estime que Puig pourrait être valorisé 14,5 milliards d'euros dans le cadre de la transaction (prime de 30% sur le cours avant annonce).
Le WSJ a révélé que la transaction pourrait être réalisée avec un mélange de numéraire et d'actions. Le marché a jugé assez sévèrement l'opération en sanctionnant de 7% l'action Estée Lauder hier soir. L'ADR Puig a gagné 11% sur l'OTC US, tandis que l'action cotée à Madrid affichait 17% ce matin en préouverture.
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