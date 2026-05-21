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Estée Lauder et Puig mettent fin aux discussions concernant une éventuelle fusion
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

Estée Lauder EL.N et Puig PUIGb.MC ont mis fin jeudi à leurs discussions concernant une fusion, mettant ainsi un terme à la possibilité de créer le plus grand acteur mondial de la beauté haut de gamme capable de rivaliser avec L'Oréal.

Les deux sociétés avaient déclaré en mars qu'elles étaient en pourparlers concernant un éventuel rapprochement qui regrouperait sous un même toit des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier et Clinique.

Le directeur général d'Estée avait déclaré la semaine dernière que les discussions avec Puig concernant cette fusion potentielle se poursuivaient.

Si l'accord avait été conclu, il aurait permis à Estée d'accéder aux marques de parfums très convoitées de Puig ainsi qu'à ses canaux de vente directe aux consommateurs. Il aurait également permis au groupe américain de réduire sa dépendance vis-à-vis de son marché intérieur, sous pression, et de la Chine. Puig tire plus de 70 % de son chiffre d'affaires des parfums.

Fusions / Acquisitions

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