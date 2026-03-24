Estee Lauder en pourparlers pour fusionner avec Puig, propriétaire de Jean Paul Gaultier, dans le cadre d'une offensive dans le domaine des parfums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les négociations interviennent dans un contexte de ralentissement de la demande sur le marché des parfums

* L'opération pourrait aider Estee et Puig à mieux concurrencer L'Oréal

* Les actions d'Estee chutent; l'ampleur de la fusion pourrait compliquer les plans de redressement d'Estee, selon un analyste

(Commentaire d'un analyste, contexte des résultats d'Estee Lauder) par Neil J Kanatt et Deborah Mary Sophia

Estee Lauder est en pourparlers concernant un éventuel rapprochement avec le groupe de beauté espagnol Puig, ont déclaré les deux entreprises lundi, dans le cadre d'une opération qui réunirait sous un même toit certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique.

L'opération créerait un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars et donnerait aux entreprises une position stratégique dans l'industrie mondiale des parfums, qui fait face à un ralentissement de la demande après plusieurs années de forte croissance post-pandémique.

Les discussions entre Estee EL.N et Puig PUIGb.MC , basé à Barcelone, interviennent quelques mois seulement après que Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4,7 milliards de dollars.

Cet accord a donné à L'Oréal le contrôle de la ligne de parfums Creed de Kering - connue pour ses parfums Aventus à 500 dollars le flacon - ainsi que des droits exclusifs à long terme pour développer des produits sous les marques de mode de Kering telles que Bottega Veneta et Balenciaga, renforçant ainsi le portefeuille de parfums à succès de L'Oréal, qui comprend les marques YSL, Armani, Prada et Valentino.

Une des raisons de la fusion d'Estee Lauder et de Puig est que l'entreprise combinée pourra mieux concurrencer L'Oréal, a déclaré lundi à Reuters une source au fait de l'opération.

Les actions d'Estee Lauder, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 31 milliards de dollars, ont fortement chuté à la suite de cette nouvelle, terminant la séance avec une baisse de plus de 7 %. Le portefeuille de la société comprend les cosmétiques Bobbi Brown, les produits de soin La Mer et les marques de parfums Le Labo, Jo Malone et Kilian Paris.

Puig, qui abrite les lignes de parfums emblématiques de Jean Paul Gaultier et Byredo, ainsi que la marque de cosmétiques Charlotte Tilbury, a une valeur de marché de plus de 10 milliards de dollars.

ESTEE LAUDER EN DIFFICULTÉ POUR SE REDRESSER L'accord pourrait contribuer à stimuler les efforts de redressement d'Estee Lauder , qui doit faire face à la faiblesse des dépenses de consommation aux États-Unis. Le mois dernier, les perspectives annuelles de la société n'ont pas été à la hauteur des estimations de Wall Street, la faiblesse de la demande en Amérique ayant éclipsé l'amélioration des tendances en Chine et en Europe.

"Une fusion potentielle entre Estée Lauder et Puig pourrait secouer l'industrie de la beauté, mais elle pourrait également confronter Estée Lauder à davantage de problèmes", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

"Une opération de cette ampleur pourrait compliquer la capacité d'Estée Lauder à innover et à suivre le rythme de concurrents plus agiles."

Le mois dernier, Puig a fait état d'un ralentissement de la croissance dans le secteur des parfums, les ventes s'étant normalisées après l'essor dû à la pandémie. Cela pourrait également compliquer les plans de croissance d'Estee Lauder, a ajouté Rachel Wolff.

L'annonce intervient dans un contexte d'augmentation des transactions dans le secteur de la beauté - Elf Beauty ELF.N a acquis l'année dernière la marque de soins Rhode de Hailey Bieber , tandis que Coty COTY.N a lancé un examen stratégique de ses activités de beauté grand public, qui pourrait conduire à la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel.

Estee Lauder et Puig ont discuté d'un rapprochement impliquant une combinaison de liquidités et d'actions, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec les discussions.

Aucun accord n'a été conclu sur ce rapprochement potentiel et il n'y a aucune garantie quant à l'opération ou à ses conditions, ont indiqué les entreprises dans leurs déclarations.

LE PARFUM EN POINT DE MIRE Les parfums, troisième segment d'Estee en termes de chiffre d'affaires, ont connu une croissance régulière, en partie grâce aux acheteurs de la génération Z, qui ont fait des parfums un élément essentiel de leur garde-robe. Dans les résultats trimestriels les plus récents d'Estee, l'unité a enregistré un bond de 9 %, tandis que les ventes nettes globales ont augmenté de 6 %.

Estee, qui se développe depuis longtemps par le biais d'acquisitions, a racheté la marque de mode américaine Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars en 2022, ce qui constitue sa plus grosse opération à ce jour. La société a également mis en avant le parfum comme un moteur de croissance clé dans le cadre de son redressement.

"D'un point de vue stratégique, cette transaction a du sens. Estee Lauder a une grande lacune dans son portefeuille de parfums par rapport à des entreprises comme L'Oréal et LVMH, et cette combinaison comblerait cette lacune", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Puig tire plus de 70 % de ses revenus des parfums. La société, qui a réalisé en 2024 la plus grande introduction en bourse d'Espagne depuis près d'une décennie, a affiché le mois dernier une hausse de 12 % de son bénéfice net en 2025.