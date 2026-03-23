Estee Lauder en pourparlers pour fusionner avec Puig, propriétaire de Jean Paul Gaultier

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(Ajoute le contexte, les actions)

Estee Lauder est en pourparlers en vue d'un éventuel rapprochement avec le groupe de beauté espagnol Puig, ont déclaré les deux entreprises lundi, dans le cadre d'une opération qui réunirait sous un même toit certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Charlotte Tilbury, Rabanne et Clinique.

L'opération créerait une puissance de 40 milliards de dollars dans le secteur de la beauté de luxe et donnerait aux entreprises une longueur d'avance dans l'industrie mondiale des parfums, qui fait face à un ralentissement de la demande après plusieurs années de forte croissance post-pandémique.

Les actions d'Estee Lauder, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 31 milliards de dollars, ont fortement chuté à la suite de cette nouvelle, terminant la séance avec une baisse de plus de 7 % ce lundi.

Les discussions entre Estee EL.N et Puig PUIGb.MC , dont le siège est à Barcelone, s'inscrivent dans un contexte d'augmentation des transactions dans le secteur de la beauté. En octobre, Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4,7 milliards de dollars, tandis qu'Elf Beauty ELF.N a acquis Rhode, la marque de maquillage et de soins de la peau de Hailey Bieber, l'année dernière.

L'accord avec Kering a donné à L'Oréal la ligne de parfums Creed de Kering, ainsi que des droits exclusifs à long terme pour développer des parfums et des produits de beauté sous les marques de mode de Kering, y compris Bottega Veneta et Balenciaga.

Une des raisons de la fusion d'Estee Lauder et de Puig est que l'entreprise combinée pourra mieux concurrencer L'Oréal, en particulier sur le marché des parfums, a déclaré lundi une source au fait de l'opération.

L'opération pourrait contribuer aux efforts de redressement d'Estee Lauder, qui lutte contre l'atonie des dépenses de consommation aux États-Unis.

Puig, la société à l'origine des marques de parfums emblématiques Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier et Byredo, a déclaré qu'aucun accord n'avait été conclu sur la fusion potentielle et qu'il n'y avait aucune garantie quant à l'opération ou à ses conditions.

Estee Lauder et Puig ont discuté d'une combinaison de liquidités et d'actions, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec les discussions.

Estee Lauder a acheté la marque de mode américaine Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars en 2022, sa plus grosse opération à ce jour.

Puig, qui a réalisé en 2024 la plus grande introduction en bourse d'Espagne en près d'une décennie, a affiché le mois dernier une hausse de 12 % de son bénéfice net en 2025.