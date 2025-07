Estée Lauder: deux administratrices sur le départ information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 17:11









(Zonebourse.com) - Estée Lauder a annoncé mardi le futur départ de deux administratrices, Lynn Forester de Rothschild et Angela Wei Dong, dont les mandats ne dépasseront pas la prochaine assemblée générale du groupe américain de cosmétiques, prévue cette année.



Lady de Rothschild siégeait au conseil d'administration depuis 2000, tandis qu'Angela Wei Dong en étant membre depuis 2022.



Dans un avis financier déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, Estée Lauder souligne que leurs départs ne sont aucunement liés à des différences de vue avec les activités, la stratégie ou les pratiques de l'entreprise.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A 87,260 USD NYSE -2,58%