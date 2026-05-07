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Estée Lauder conclut un accord à l'amiable de 210 millions de dollars dans le cadre d'un litige concernant ses ventes en Chine
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 20:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estée Lauder EL.N a conclu un accord à l'amiable de 210 millions de dollars dans le cadre d'un procès accusant le géant des cosmétiques d'avoir trompé ses actionnaires en dissimulant sa dépendance excessive à l'égard de ventes irrégulières sur le marché gris en Chine.

Un accord préliminaire a été déposé jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan et doit être approuvé par la justice.

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