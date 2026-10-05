Estée Lauder, Barclays optimiste sur les perspectives

(Zonebourse.com) - L'action Estée Lauder s'inscrit en nette hausse lundi à la Bourse de New York, alors que les analystes de Barclays, qui relèvent leur conseil sur le titre de "pondération en ligne" à "surpondérer", estiment que les perspectives du groupe américain de cosmétiques figurent désormais parmi les plus attractives du secteur de la consommation.

En fin de matinée, le titre du propriétaire des marques Clinique et La Mer, entre autres, avançait de 1,6% à 93,5 dollars, contre un gain de 0,4% pour le S&P 500 et de 0,2% pour le secteur américain de la consommation non-essentielle.

Dans une note, la banque britannique explique qu'elle a préféré rester prudemment à l'écart de la valeur au cours de l'année écoulée, tout en observant les progrès accomplis par le spécialiste de la beauté dans le cadre de son plan de transformation stratégique.

Barclays souligne qu'elle redoutait jusqu'ici une croissance trop déséquilibrée et craignait que l'entreprise ne réinvestisse l'intégralité des économies générées par son plan de redressement pour soutenir les ventes, au détriment de ses marges.

Reprise en vue au niveau de l'activité

Le déclic est venu, selon l'établissement anglais, de la publication des derniers résultats trimestriels du fabricant de maquillage et de parfums, dont la croissance organique a dépassé les attentes grâce à des performances solides réparties sur plusieurs régions et catégories de produits.

Selon Barclays, cette dynamique pourrait signaler le début d'une expansion de l'activité plus globale pour l'exercice 2026/2027 et les suivants.

Par ailleurs, les précisions apportées par la direction le mois dernier lors d'une conférence investisseurs renforcent la confiance des analystes quant à une amélioration des marges plus forte qu'anticipé, conclut la banque.

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