Estee Lauder atteint son niveau le plus bas depuis 9 mois, l'opération Puig suscitant la réticence des investisseurs

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(Mises à jour)

24 mars - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de neuf mois, en baisse de 7,4%

** EL est en pourparlers avec le groupe de beauté espagnol Puig Brands

PUIGb.MC en vue d'une fusion potentielle qui pourrait réunir les principaux noms de la beauté et des parfums, ont déclaré les sociétés lundi

** L'accord créerait un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars et renforcerait leur position dans l'industrie du parfum, confrontée à un ralentissement après une croissance post-pandémique

** Les analystes de Citigroup ont déclaré que les investisseurs ne favorisent pas les transactions à grande échelle et que EL se trouve dans les premiers stades d'un redressement d'entreprise, une transaction de cette taille créant une complexité et un risque d'exécution

** Pendant ce temps, les actions de Puig Brands augmentent de 16,25 %

** Une source a déclaré à Reuters que la fusion aiderait le groupe combiné à concurrencer plus efficacement L'Oréal OREP.PA .

** 27 analystes évaluent l'action EL à "hold" en moyenne; le PT médian est de $105 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action EL a baissé de 24,28% depuis le début de l'année