Estee Lauder : Akhil Shrivastava nommé directeur financier

(AOF) - Estée Lauder a annoncé la nomination d'Akhil Shrivastava au poste de vice-président exécutif et directeur financier, en remplacement de Tracey T. Travis, dont l'intention de prendre sa retraite a été annoncée le 11 juillet 2024. Akhil rendra compte à William P. Lauder, président exécutif, et à Fabrizio Freda, président et directeur général. Il assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er novembre 2024. Tracey T. Travis restera au sein de l'entreprise jusqu'à son départ à la retraite le 30 juin 2025 afin d'assurer la transition.

Dans son nouveau rôle de directeur financier, Akhil Shrivastava sera responsable de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité, de la trésorerie, des relations avec les investisseurs et du développement de nouvelles activités de la société au niveau mondial.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur luxe et cosmétiques

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,