Est-ce le moment d’investir dans l’action Veolia en 2024 ?

Veolia-1 (crédit photo : Adobe Stock / )

Le 14 mai 2024, l'action Veolia ouvre en hausse de plus de 3,50 % face à la bonne tenue des performances du groupe Veolia au T1 2024 qui lui permet de confirmer ses objectifs pour 2024, mais aussi ses perspectives de croissance au vu de sa stratégie GreenUp 2024-2027.

Est-ce le moment d'investir en Bourse dans l'action Veolia ? Découvrez notre analyse de l'action Veolia et notre avis sur comment investir dans l'action Veolia en Bourse, disponible via un Plan Epargne Action (PEA) ou un Compte Titre Ordinaire (CTO) en 2024.

Après une année record en 2023, Veolia continue sur sa lancée au T1 2024

Les résultats du premier trimestre 2024 ont été publiés le 14 mai 2024 et l'entreprise Veolia enregistre un « excellent début d'année », notamment avec un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 milliard d'euros, une croissance organique de l'EBITDA de 5 % à 6 % et des économies de coûts dépassant les 350 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires Veolia est en hausse de 3,9 %, atteignant 11 556 millions d'euros. Cette croissance est portée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Eau et du chiffre d'affaires de l'activité Déchets qui augmentent tous les deux de plus de 5 %. En revanche, le chiffre d'affaires de l'activité Énergie connaît une baisse de plus 16 % en raison de la diminution des prix de l'énergie.

L'EBITDA atteint 1 624 millions d'euros, enregistrant une croissance de 5,7 %, tandis que l'EBIT courant connaît une forte hausse de 11,1 %, atteignant 843 millions d'euros.

Veolia : analyse technique de l'action Veolia

Les actions Veolia font partie de l'indice phare français d'Euronext Paris, le CAC 40, depuis août 2001. Elles sont aussi incluses dans des indices socialement responsables comme le FTSE4Good, l'ASPI Eurozone et le ETHIBEL Sustainability Index.

En novembre 2007, l'action Veolia a touché un sommet autour des 60,90 euros par action. Si elle a ensuite connu une chute brutale entre novembre 2007 et novembre 2012, perdant plus de 87 % de sa valeur pour toucher un plus bas historique autour des 7,33 euros, l'action Veolia a depuis entamé une ascension remarquable (gain de 77,50 % entre novembre 2012 et décembre 2021), atteignant un pic à 32,61 euros en décembre 2021.

Après une correction de 25 % en 2022 pour terminer autour des 24 euros, l'action Veolia a rebondi en 2023, affichant une hausse de 19 % pour terminer autour des 29 euros. Au 14 mai 2024, l'action Veolia est cotée à 30,09 euros à 30 minutes après l'ouverture.

Analyse graphique de l'action Veolia en Bourse

Café de la Bourse

Source : TradingView

L'analyse graphique de l'action Veolia, souvent utilisée par les traders actifs en Bourse, nous montre qu'en 2024, l'action Veolia semble manquer de momentum puisqu'elle ne parvient pas à dépasser un important support autour des 30 euros par action. Après un mois d'avril 2024 assez volatil pendant lequel le titre a enregistré une perte de 3,12 %, l'action Veolia gagne plus de 2,70 % en mai 2024 et les cours de Bourse de Veolia pourraient passer au dessus du nuage d'Ichimoku avec un RSI en hausse qui a rebondi de zone neutre.

Scénario haussier pour l'action Veolia : 30 euros, 30,35 euros et 31,64 euros.

Scénario baissier pour l'action Veolia : 29,33 euros, 28,61 euros et 27,48 euros.

Notre avis sur l'action Veolia en 2024

Créée en 1853 en tant que ​​Compagnie Générale des Eaux, la société Veolia est aujourd'hui un groupe français spécialisé dans la gestion de l'eau (40,6 % de son chiffre d'affaires en 2023), le traitement des déchets (32,4 %) et la gestion de l'énergie (27 %).

L'entreprise Veolia possède une position de leader mondial dans ses domaines d'activité, bénéficie d'une forte visibilité sur le long terme et dispose d'un bilan relativement solide.

L'acquisition de Suez en 2021 a également renforcé la position de Veolia sur le marché et lui a ouvert de nouvelles perspectives de croissance. De plus, la transition vers une économie plus durable devrait profiter à Veolia, qui est bien positionnée pour répondre aux défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

Le marché de la transformation écologique est en pleine expansion avec un potentiel de croissance estimé à 2 500 milliards d'euros d'après Veolia (croissance annuelle du résultat net de près de 10 %). Les clean techs pourraient ainsi représenter une bonne opportunité d'investissement.

Entre décarbonisation, régénération des ressources et dépollution – les cibles de sa nouvelle stratégie Green Up pour la période 2024 et 2027, l'entreprise Veolia pourrait représenter un candidat pertinent et expérimenté avec une forte proposition de valeur, 3 métiers complémentaires qui semblent alignés avec les enjeux de ses clients et un positionnement de marché unique.

Le groupe Veolia a clôturé l'année 2023 sur une performance record, dépassant ses objectifs et affichant une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de ses indicateurs clés.

Le T1 2024 est tout aussi prometteur avec les activités socles de l'entreprise dans l'eau et les déchets ayant enregistré une croissance solide et les activités clés et prometteuses comme Technologies de l'Eau, Déchets Dangereux, Bioénergies et Efficacité énergétique ayant profité d'une « très bonne dynamique ».

Ces performances démontrent la capacité de l'entreprise Veolia à créer de la valeur et à respecter ses objectifs. De plus, le groupe propose un dividende en hausse depuis 2020. Entre 2015 et 2023, le dividende Veolia a augmenté de 71,23 % en passant de 0,73 par action à 1,25 par action.

