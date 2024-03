Est-ce le moment d’investir dans l’action Thales ?

batiment thales (crédit photo : Adobe Stock / )

Cotée à la bourse Euronext Paris, l'entreprise française Thales est un groupe se concentrant sur les hautes technologies pour développer des innovations numériques de la deep tech qui façonneront le futur. Parmi les marchés clés de Thales, on retrouve la défense et la sécurité, l'aérospatial, l'identité et la sécurité numériques, ainsi que le transport.

L'action Thales (HO) gagne plus de 7 % le 5 mars 2024 en Bourse après que l'entreprise Thales ait publié des résultats annuels forts pour l'année passée. Est-ce le moment d'investir en Bourse dans l'action Thales ? ActivTrades s'est penché sur l'analyse détaillée de l'action Thales dans cet article.

Carnet de commandes record pour Thales

Dans la publication de ses résultats annuels pour l'exercice 2023 du 5 mars 2024, Thales affiche une dynamique commerciale favorable et des performances globales solides, soutenues notamment par le secteur de l'aéronautique civile.

L'entreprise Thales enregistre un carnet de commandes historiquement élevé, atteignant 45 milliards d'euros, avec une forte croissance sur les marchés matures et des prises de commandes record dans le secteur de la Défense & Sécurité.

Le chiffre d'affaires global du groupe Thales augmente de 4,9 %, atteignant 18,4 milliards d'euros, notamment grâce à la contribution de la France, du Royaume-Uni et de l'Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires connaît une croissance respective de 10,7 % pour l'aérospatial et de 7 % pour la défense et la sécurité, mais une baisse de 7,5 % pour l'identité et la sécurité numérique.

Le résultat net ajusté progresse de 14 %, atteignant 1 768 millions d'euros.

Perspectives du secteur de la défense et de la sécurité

Le domaine de la défense et de la sécurité connaît une croissance significative, portée par l'augmentation des budgets de défense à l'échelle mondiale, en réponse aux tensions géopolitiques croissantes et à la menace persistante du terrorisme.

Selon l'Institut international d'études stratégiques (IISS), les dépenses mondiales de défense ont atteint un montant record de 2 200 milliards de dollars en 2023, enregistrant une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.

Cette tendance à la hausse devrait se maintenir dans les années à venir, offrant des perspectives favorables aux entreprises opérant dans ce secteur.

De plus, avec l'essor des cyberattaques constituant une menace croissante pour les acteurs de la défense et de la sécurité, les entreprises qui investissent massivement dans la recherche et le développement de technologies telles que l'intelligence artificielle, les solutions de cybersécurité, le big data et l'informatique quantique pour renforcer leur capacité de cyberdéfense devraient tirer profit de cette évolution.

C'est le cas de Thales qui intègre de nombreuses avancées technologiques dans ses produits pour répondre aux besoins croissants du marché et améliorer la cyber-résilience de son offre de solutions de défense et de sécurité.

Perspectives du secteur de l'aéronautique

L'aéronautique connaît actuellement une phase de reprise dynamique à la suite de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, avec un trafic aérien qui progresse progressivement vers ses niveaux pré-pandémiques. Cette reprise est également stimulée par une augmentation de la production d'avions commerciaux, ce qui devrait soutenir l'activité des entreprises telles que Thales dans le domaine aéronautique.

Cependant, malgré cette tendance positive, le secteur aéronautique doit faire face à de nombreux défis. La hausse des prix des carburants, les tensions géopolitiques, les problèmes logistiques et de chaînes d'approvisionnement, ainsi que les réglementations environnementales de plus en plus strictes constituent autant de facteurs qui peuvent influencer l'évolution de ce secteur.

De plus, les entreprises de ce marché doivent constamment s'adapter aux évolutions des modèles économiques adoptés par les grands acteurs du marché, ainsi qu'aux progrès scientifiques et technologiques qui donnent naissance à des avions de plus en plus sophistiqués et complexes. Sur ces points, Thales est en bonne position pour proposer des solutions pertinentes.

Perspectives du secteur de la cybersécurité et de l'identité numérique

Le domaine de la cybersécurité et de l'identité numérique est un marché porteur. La digitalisation croissante des entreprises et des institutions, conjuguée à une augmentation tant en volume qu'en sophistication des cyber-attaques, confère à la cybersécurité un rôle essentiel dans la protection des données, des informations et des systèmes informatiques tant pour les entreprises que les particuliers.

Parallèlement, l'importance de l'identité numérique ne cesse de croître, tant pour l'accès aux services en ligne que pour l'interaction avec les objets connectés, englobant des aspects tels que la biométrie et l'authentification multi-facteurs utilisés quotidiennement via les smartphones.

D'après une étude de Grand View Research, le marché mondial des solutions d'identité numérique était évalué à 27,51 milliards de dollars en 2022. Ce chiffre devrait connaître une croissance soutenue, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 17,2 % entre 2023 et 2030.

Les projections du cabinet indiquent que le marché mondial de la cybersécurité devrait également croître avec un TCAC prévu à 12,3 % de 2023 à 2030. En 2023, ce marché était estimé à 222,66 milliards de dollars, reflétant ainsi l'importance croissante accordée à la protection des données et des infrastructures numériques.

Analyse technique de l'action Thales en 2024

L'action Thales a gagné plus de 10,40 % depuis janvier, plus de 12 % depuis 1 an et plus de 36 % depuis 5 ans. À l'ouverture de la session européenne du 5 mars 2024, le titre Thales est la plus forte hausse du CAC 40 en augmentant de plus de 7 % et en dépassant son plus haut niveau.

Les prix de l'action Thales se trouvent au-dessus du nuage Ichimoku avec une MACD positive et en hausse. Si les cours de l'action Thales continuent d'augmenter, les traders et investisseurs surveilleront le niveau clé psychologique des 150 euros. Dans le cas contraire, les anciennes résistances devenues des supports seront à surveiller pour l'action Thales, à savoir les niveaux des 144,40 euros et des 141,40 euros.

Analyse graphique de l'action Thales en Bourse

Source : Plateforme en ligne ActivTrader

Faut-il investir dans l'action Thales en 2024 ? Avis d'ActivTrades

Thales est un leader dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité avec une présence mondiale. De plus, nous considérons que son modèle économique est solide sur le long terme grâce à sa position dominante, son savoir-faire et ses connaissances, mais aussi les dernières technologies et innovations que l'entreprise intègre dans le développement de ses solutions.

Il est aussi intéressant de noter que l'évolution des politiques d'exclusion des groupes de défense des critères ESG depuis 2022 a soutenu le secteur en bourse et a permis aux entreprises européennes de réduire l'avance des entreprises américaines dans les portefeuilles et de profiter de multiples plus proches de ces entreprises.

L'estimation du PER de l'action Thales pour 2024 est de 19,8x son bénéfice annuel, ce qui est relativement plus intéressant que celui de son concurrent français Safran (30,2), allemand Rheinmetall (21,5), britannique BAE Systems (19,5) ou américain Raytheon Technologies (18,2) – bien qu'il reste légèrement supérieur aux estimations du PER d'autres concurrents comme l'Italien Leonardo (14,1) ou l'américain Lockheed Martin (15,5).

Le groupe français Thales pourrait donc être un achat intéressant étant donné ses performances en 2023 et ses prévisions optimistes pour 2024 (avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 4 % à 6 %, un ratio book-to-bill supérieur à 1, et une marge d'EBIT prévue en augmentation par rapport à 2023, se situant entre 11,7 % et 12,0 %). Toutefois, il faudra surveiller la capacité de l'entreprise concernant sa gestion des tensions au sein de sa chaîne d'approvisionnement et l'intégration des deux acquisitions majeures structurantes, Imperva et Cobham Aerospace Communications.

8 raisons d'acheter l'action Thales en Bourse en 2024

Position de leader dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, et de la sécurité, qui lui confère un avantage concurrentiel important. Investissements importants dédiés à la recherche et au développement pour soutenir sa croissance et rester à la pointe de l'innovation. Le cloud collaboratif TrustNest R-Cloud de Thales, déjà certifié Diffusion Restreinte (DR) en France depuis 2021, a reçu l'homologation Restreint Union Européenne (R-UE) de l'ANSSI. Cette étape majeure permet à Thales de proposer sa solution à l'ensemble des organisations européennes qui manipulent des données sensibles pour qu'elles profitent d'un environnement collaboratif sécurisé pour leurs projets stratégiques. Perspectives de croissance attractives, notamment avec l'augmentation du budget militaire et de défense de nombreuses économies pour répondre à l'intensification des risques militaires, mais aussi car de nombreux pays ont sous-utilisé leurs dépenses en matière de défense depuis la fin de la guerre froide. La loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 de la France prévoit par exemple un budget historique de 413 milliards d'euros sur cette période. Thales dispose d'une situation financière solide et d'une bonne rentabilité. Des acquisitions qui devraient porter leurs fruits et soutenir la croissance du groupe, notamment Cobham Aerospace Communications et Imperva. L'action Thales est actuellement valorisée à un niveau attractif par rapport à la plupart de ses concurrents. L'action Thales est éligible au PEA et au SRD avec un dividende régulier et en hausse de 16 % en 2023 à 3,40 €.

5 raisons d'éviter l'action Thales en Bourse en 2024

Certaines activités de Thales sont cycliques. Le secteur de la défense et de la sécurité est un secteur très réglementé et tout nouveau changement pourrait influencer les activités du groupe. Les marchés dans lesquels Thales évolue sont extrêmement concurrentiels et nécessitent une innovation constante et la capacité de gagner d'importants contrats. L'action Thales évolue proche de son plus haut (tout comme le CAC 40) et certains analystes considèrent que les indices boursiers pourraient bientôt baisser après l'impressionnante hausse de ces derniers mois. Thales sous-performe la majorité de ses concurrents en bourse depuis janvier et a sous-performé l'indice CAC 40 l'année dernière.

