Est-ce le moment d’investir dans l’action STMicroelectronics ?

Le 24 avril 2024, l'action STMicroelectronics a été soutenue par les perspectives positives de l'américain Texas Instrument, enregistrant la plus forte hausse du CAC 40 avec un gain journalier supérieur à 5,30 % pour atteindre 39,22 euros.

Le 25 avril 2024, le titre STMicroelectronics ouvre en baisse de presque 5 % face à la baisse des performances de l'entreprise au Q1 2024 et à celle de ses prévisions pour 2024. Cependant, le titre STMicroelectronics gagne presque 2 % en Bourse au moment de l'écriture de cette analyse. Est-ce le moment d'investir en Bourse dans l'action STMicroelectronics* ? Découvrez notre analyse de l'action STMicroelectronics et notre avis sur comment investir dans STMicroelectronics en 2024.

STMicroelectronics a revu à la baisse ses prévisions de ventes pour 2024, notamment à cause d'une baisse de la demande des constructeurs automobiles

STMicroelectronics, le spécialiste européen des semi-conducteurs a publié jeudi 25 avril, des résultats financiers du T1 2024 inférieurs à ceux du T4 2023 et du T1 2023. Les revenus et la marge brute du premier trimestre de l'année se sont, en effet, révélés être en dessous du point médian des attentes de la société, principalement en raison d'une demande plus faible dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie.

Comparé au premier trimestre 2023, le revenu net STMicroelectronics a chuté de 18,4 % au premier trimestre 2024 à 3 465 millions de dollars américains, tandis que la marge opérationnelle a diminué en passant de 28,3 % à 15,9 % et que le revenu net a baissé de 50,9 % pour atteindre 513 millions de dollars américains (ou 0,54 $ de bénéfice dilué par action).

Certains secteurs et solutions clés ont un impact important sur les performances globales de STMicroelectronics, notamment l'automobile et l'industriel. En 2023, par exemple, 45 % du chiffre d'affaires généré par la catégorie de produits Automotive and Discrete Group (ADG) provenait des industries automobile et industrielle.

À la lumière de la faiblesse anticipée de la demande dans ces secteurs, STMicroelectronics a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour 2024. L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 14 et 15 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 15,9 à 16,9 milliards de dollars.

Répartition des revenus STMicroelectronics par groupe de produits, lieu d'expédition et régions géographiques

Café de la Bourse

Source : STMicroelectronics

Analyse technique de l'action STMicroelectronics en 2024

L'action STMicroelectronics a profité de la popularité du secteur des semi-conducteurs ces dernières années.

Cette industrie a d'ailleurs fait partie de la liste des secteurs les plus performants en Bourse en 2023 grâce notamment à la forte hausse de la demande pour les appareils électroniques de tous les jours dans un monde toujours plus connecté, ainsi qu'au développement de l'hardware dédié à l'intelligence artificielle (IA). Sur les 5 dernières années, le cours de l'action STMicroelectronics a augmenté de plus de 140 %.

Cependant, le titre STMicroelectronics a sous-performé son indice de référence français depuis le début de l'année 2024, puisque au moment de la publication de ses résultats (25 avril 2024), l'action STMicroelectronics baisse de plus de 6,30 %, alors que le CAC 40 gagne plus de 7,60 % sur la même période.

Le 25 avril 2024, l'action STMicroelectronics a ouvert en baisse de près de 5 % avant d'augmenter et d'effacer la quasi-totalité de ses pertes environ 1h après l'ouverture de la Bourse européenne.

Analyse graphique de l'action STMicroelectronics en Bourse

Café de la Bourse

Source : TradingView

Techniquement, l'action STMicroelectronics semble avoir du mal à former de nouveaux plus hauts depuis son pic atteint le 27 juillet 2023 à 50,46 euros. Les cours de Bourse de STMicroelectronics évoluent actuellement sous le nuage d'Ichimoku avec un RSI autour de son niveau neutre des 50.

Scénario haussier pour l'action STMicroelectronics : niveaux de résistance autour des 40,285 euros, 41,50 euros et 44,40 euros.

Scénario baissier pour l'action STMicroelectronics : niveaux de support autour des 36,34 euros, 35,21 euros et 34,515 euros.

Comment investir dans l'action STMicroelectronics en 2024 ? Notre avis sur STMicroelectronics

L'incapacité de l'action STMicroelectronics à franchir de nouveaux sommets et les défis croissants qui pèsent sur sa croissance incitent à la prudence pour les investisseurs et les traders en Bourse cette année.

Néanmoins, l'entreprise STMicroelectronics dispose de produits innovants et prometteurs dans divers secteurs, ce qui pourrait lui permettre de rebondir à terme. Toute baisse importante du cours de Bourse de STMicroelectronics pourrait ainsi être considérée par certains comme une bonne opportunité d'entrée.

Cependant, d'autres sociétés du secteur, telles que l'action Nvidia, l'action TSMC, l'action ASML ou l'action AMD, pourraient présenter des opportunités d'investissement ou de trading plus attrayantes, selon votre profil de risque et vos objectifs.

*À la fois listée sur le CAC 40 et la Bourse italienne en Europe et sur le NYSE aux États-Unis, nous considérerons la cotation sur Euronext Paris dans cet article. Notez également que les documents financiers officiels de STMicroelectronics sont présentés en dollars américains ($).

