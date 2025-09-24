Esso-Signature de l'accord de cession des parts d'Exxonmobil à North Atlantic

Esso Societe Anonyme Francaise SA ESSF.PA a annoncé mercredi dans un communiqué :

* AVOIR ÉTÉ INFORMÉE QU'EXXONMOBIL ET NORTH ATLANTIC ONT SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION DE L'INTÉGRALITÉ DE LA PARTICIPATION D'EXXONMOBIL DANS ESSO S.A.F. ET EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE SAS.

* COMME INDIQUÉ LE 28 MAI, LA RÉALISATION DE L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION D'EXXONMOBIL RESTE SOUMISE À L'OBTENTION DE CERTAINES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES AINSI QU'À LA FINALISATION DE CERTAINS ACCORDS DE FINANCEMENT, ET DEVRAIT INTERVENIR AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2025.

(Rédigé par Benjamin Mallet)