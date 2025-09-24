 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Esso-Signature de l'accord de cession des parts d'Exxonmobil à North Atlantic
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 20:14

Esso Societe Anonyme Francaise SA ESSF.PA a annoncé mercredi dans un communiqué :

* AVOIR ÉTÉ INFORMÉE QU'EXXONMOBIL ET NORTH ATLANTIC ONT SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION DE L'INTÉGRALITÉ DE LA PARTICIPATION D'EXXONMOBIL DANS ESSO S.A.F. ET EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE SAS.

* COMME INDIQUÉ LE 28 MAI, LA RÉALISATION DE L'ACQUISITION DE LA PARTICIPATION D'EXXONMOBIL RESTE SOUMISE À L'OBTENTION DE CERTAINES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES AINSI QU'À LA FINALISATION DE CERTAINS ACCORDS DE FINANCEMENT, ET DEVRAIT INTERVENIR AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2025.

Pour plus de détails, cliquez sur ESSF.PA

(Rédigé par Benjamin Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

