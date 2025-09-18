Esso SAF essuie une perte nette au premier semestre
Néanmoins, en excluant des effets de stocks et d'autres éléments d'ajustement, le groupe énergétique a réalisé un EBITDA ajusté positif et en hausse à 82 MEUR au premier semestre 2025, contre 34 MEUR sur la même période en 2024.
Son chiffre d'affaires a diminué de 35% à 5,8 MdsEUR, reflétant principalement l'impact de la cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et la baisse des cours des produits pétroliers. Le groupe a traité 3,7 millions de tonnes de pétrole brut au cours du semestre.
Pour rappel, ExxonMobil France Holding SAS a annoncé être entrée en négociations exclusives avec North Atlantic France en vue de lui céder sa participation de 82,89% dans le capital d'Esso SAF, cession qui pourrait intervenir au dernier trimestre 2025.
